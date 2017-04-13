В Мурманске 1089 семей улучшили свои жилищные условия

13 Апреля 2017 года, 12:35

МУРМАНСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске продолжается программа социальной помощи молодым и многодетным семьям. Данная программа реализуется администрацией города с 2006 года. В 2012 году было принято решение предоставлять социальную выплату не только молодым, но и многодетным семьям вне зависимости от возраста супругов. За время существования программы свои жилищные условия улучшили 1089 семей.

За счет средств городского бюджета предоставляется социальная выплата, в размере 20% от расчетной стоимости жилья. Эти средства можно использовать на первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита, на оплату части стоимости жилья при его покупке, а также на оплату строительства индивидуального жилого дома.

АГМ