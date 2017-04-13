Переводите с карты на карту на сайте ВБРР

МОСКВА/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - Всероссийский банк развития регионов запустил на своем сайте современный и удобный сервис - online переводы с карты на карту. Теперь для перевода средств с карты на карту достаточно зайти на страницу сайта ВБРР. С помощью нового сервиса ВБРР возможно проведение переводов между картами, открытыми в любых банках.
Переводы с карты на карту на сайте ВБРР (АО) можно совершать с использованием карт международных платежных систем VISA Inc., MasterCard Inc., выпущенных на территории Российской Федерации. Переводы осуществляются в рублях РФ.