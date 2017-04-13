Более 4,3 тысяч военнослужащих Северного флота примут участие в шествиях 9 мая

13 Апреля 2017 года, 13:00

СЕВЕРОМОРСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - В военных парадах и торжественных шествиях 9 мая примут участие более 4,3 тысяч военнослужащих Северного флота. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Впервые торжественным маршем в Мурманске и в Североморске пройдут женщины-военнослужащие и 36 юнармейцев, чья подготовка к параду началась в конце февраля.

Военные парады и торжественные шествия пройдут в 9 городах и 4 посёлках Мурманской и Архангельской областей, где расположены войска и силы Северного флота. Военнослужащие будут представлены и на главном военном параде страны на Красной площади в Москве. По брусчатке пройдут морские пехотинцы Северного флота, которые активно участвуют в тренировках парадных расчётов в подмосковном Алабино.