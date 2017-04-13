В Мурманской области примут меры по предупреждению заболеваний диких популяций лососевых рыб

13 Апреля 2017 года, 13:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Комитет по ветеринарии для контроля эпизоотической ситуации в реках Кольского полуострова утвердил План регионального мониторинга, в рамках которого в 2017 году планируется отобрать на исследования 23 пробы рыбы, по пять проб грунта и воды.

Диагностические исследования планируется проводить в аккредитованных лабораториях, а также в Норвежском национальном ветеринарном институте. На прошедшей встрече уделено внимание возможности раннего отбора проб от рыбы, имеющей первые признаки заболевания.

В связи с массовой гибелью производителей атлантического лосося в реках Кола и Тулома в 2015-2016 годах, Государственная ветеринарная служба Мурманской области проводит мониторинг эпизоотической ситуации в водоемах и в хозяйствах аквакультуры. Установлено, что гибель семги была связана с заболеванием ульцеративный дермальный некроз. В 2016 году фиксированное количество погибших особей составило 231 экземпляр (в 2015 году – 763).

Гибель лосося кольской и туломской популяций обсуждалась 5 апреля 2017 года международной встрече с участием представителей ветеринарных служб Норвегии, Финляндии, специалистов ветеринарных служб Карелии, Ленинградской области, профильных научных организаций, специалистов Всемирного фонда дикой природы WWF.

В своих докладах представители ветеринарных институтов проинформировали, что похожая ситуация в 2015-2016 годах складывалась и в некоторых лососевых реках Швеции и Финляндии. В 2016 году количество зафиксированных особей, погибших с признаками УДН, снизилось по сравнению с 2104-2015 годами.

Фото: nashzeleniymir.ru