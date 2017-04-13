В Мурманской области начинается подготовка к новому отопительному сезону

13 Апреля 2017 года, 13:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области приняло постановление о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства региона к работе в отопительный период 2017/2018 года

В регионе создана областная межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду. Ее основные задачи – обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, по вопросам подготовки к отопительному сезону, а также внесение рекомендаций в органы местного самоуправления.

Комиссия будет проводить мониторинг и оценивать ход подготовки, принимать участие в разработке мер по решению финансовых вопросов и рассматривать вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях.

Руководителям энергоснабжающих организаций и организаций ЖКХ до 15 апреля нужно провести общий весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объектов социальной сферы и систем коммунальной инфраструктуры и составить акты технического состояния. График пробных пусков системы отопления будет разработан и утвержден до 25 августа, мониторинг готовности жилищного фонда к работе в отопительный период будет проведен до 1 сентября.