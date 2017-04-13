Отечественные производители молока и соли не смогли уложиться в показатели государственной доктрины продовольственной безопасности

13 Апреля 2017 года, 13:48

РОССИЯ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Производство российских молока и соли не дотянуло до норм, установленных доктриной продовольственной безопасности, которая была утверждена 30 января 2010 года Дмитрием Медведевым, пишет газета «Известия». В документе отражены показатели, которых должны достичь отечественные производители, а его цель — ликвидировать зависимость от импорта основных продуктов.

Доля отечественного молока и молокопродуктов в общем объеме товаров на рынке составила 81,5%, хотя планировалось 90%, следует из итогового доклада Министерства сельского хозяйства за прошлый год. Доля российской соли составила 64,2% (планировалось 85%). По мнению исполнительного директора Российского союза предприятий молочной отрасли Людмилы Маницкой, низкие показатели производства можно объяснить слабой поддержкой правительства.

«Для того чтобы существенно нарастить производство молока, в стране недостаточно средств, — заявила Маницкая. — На сегодняшний день по его производству мы отстали не только от Белоруссии, но и, допустим, от Киргизии. Кроме того, показатели, которые заявляются Минсельхозом, завышены. Если посмотреть реально, то у нас самообеспеченность по молоку составляет около 30%, а основные производители — личные подсобные хозяйства».

По мнению директора департамента по связям с государственными органами «Союзмолока» Марии Жебит, производство отечественного молока слабо растет из-за длительных сроков окупаемости проектов в этой отрасли – от 10 лет. Она отметила, что государственная поддержка отрасли растет, но постоянно меняются ее объемы и «правила игры» в отрасли.

«Это негативно влияет на рынок. Так, с нового года ввели систему льготного кредитования напрямую через банки, но снова возникли серьезные риски: банки не отдают предпочтение молочной отрасли опять же из-за долгих сроков окупаемости», — пояснила Жебит.

Основной поставщик соли на российский рынок — Белоруссия, на долю которой приходится больше половины от всего объема импорта этого продукта. По словам директора по развитию «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, в отличие от молока, российские предприятия могут нарастить производство соли, но проще закупить ее в союзном государстве.

«В России одни из крупнейших в мире запасов соли, производственные мощности позволяют и на 100% импортозаместить эту продукцию. Заводы производят только 3 млн. т соли. В России добыча и производство соли сосредоточены в основном в Сибири и на Урале, зачастую возникают сложности с вагонными поставками соли в другие регионы. С учетом того, что стоимость соли в значительной мере зависит от затрат на логистику, для европейской части России сегодня ее бывает проще завезти из Белоруссии. Однако с введением новых заводов в Калужской и Тульской областях эти потребности будут закрыты»,— объяснил Востриков.

В отличие от молока и соли, российские производители остальных продуктов выполнили показатели доктрины продовольственной безопасности, следует из доклада Минсельхоза за прошлый год. Так, доля отечественного зерна на внутреннем рынке составляет 99,2%, растительного масла — 82,8%, картофеля — 97,4%, мяса и продуктов из него — 89,7%, сахара — 94,9%.

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