В России разработали бронежилет для женщин

13 Апреля 2017 года, 16:00

РОССИЯ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Российское предприятие «Научно-исследовательский институт стали» разработало специальный бронежилет для женщин, который будет производиться под названием «Лига». Работа над ним началась в 2015 году, и основной особенностью жилета стало применение защитной структуры с использованием металлокерамических бронеэлементов. Средство защиты будет выпускаться в восьми разных вариантах, учитывающих рост и особенности женской фигуры. Авторы «Лиги» считают, что она будет востребована как в нашей стране, так и за рубежом.

«Разработка актуальна ввиду увеличивающегося количества женщин, желающих служить в органах правопорядка. «НИИ стали» еще в середине 80 годов столкнулся с проблемой создания бронежилетов для женщин. Именно тогда институту поручили разработать бронежилет для президента СССР Михаила Горбачева и его супруги Раисы», – сообщает «Интерфакс».

По оценкам экспертов к 2026 году мировой рынок средств индивидуальной защиты вырастет до 2,9 миллиарда долларов США. В 2016 году этот показатель составил 1,9 миллиарда.

Фото: пресс-служба НИИ Стали