По Мурманску проедут танки Т-72Б3

13 Апреля 2017 года, 14:07

СЕВЕРОМОРСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - Порядка 50 единиц военной техники будет задействовано в военном параде 9 мая в Мурманске. Впервые в составе механизированной колонны будут участвовать танки Т-72Б3, стоящие на вооружении мотострелкового соединения Северного флота. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100 и советские автомобили повышенной проходимости ЗИС-5, ГАЗ-63, ЗИЛ-157 возглавят механизированную колонну. Современная часть парада будет представлена военной техникой ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота. Запланировано прохождение пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» и берегового ракетного комплекса «Бастион». Из боевой техники пройдут бронетранспортёры БТР-82АМ, установки реактивной системы залпового огня «Град», а также армейские мотовездеходы АМ-1.

Парад традиционно начнётся на площади Пять углов. Парадным строем по проспекту Ленина пройдут 4,3 тысяч военнослужащих.