Депутаты хотят запретить телерекламу внутри фильмов

13 Апреля 2017 года, 14:22

РОССИЯ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Комитет Государственной думы по культуре предложил запретить рекламные паузы во время показа фильмов по ТВ, пишут «Известия». Такова основная идея инициативы депутатов комитета по культуре. Закон в случае принятия предлагается ввести в действие с 1 сентября 2017 года.

Один из авторов законопроекта — председатель комитета по культуре, режиссер Станислав Говорухин. По его мнению, рекламу следует показывать перед началом фильма или сразу по его завершении, а демонстрация роликов в середине картины возможна только с согласия правообладателя. Коллега Говорухина по комитету — актриса Елена Драпеко пояснила, что законодатели заботятся о художественной целостности фильмов.

«Комитет по культуре считает, что не следует разрывать ткань кинопроизведения рекламой. При создании фильма учитывается и эмоциональное состояние зрителей. Поэтому, когда вдруг посередине драматического повествования телеканалы вставляют веселенькую «рекламочку», это выглядит так, будто к скульптуре Венеры Милосской приделали нос Буратино», — иронизирует Драпеко.

Также депутаты предложили ограничить продолжительность каждого рекламного ролика двумя минутами (сейчас разрешено до четырех минут) и запретить любое вмешательство в кинопроизведение — например, телеканалы не смогут прерывать фильм анонсами, накладывать бегущую строку и сокращать заключительные титры.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, назначенный соисполнителем по законопроекту, выступил против инициативы. В отзыве, оказавшемся в распоряжении «Известий», сказано: «Изменения, вносимые в указанный федеральный закон, направлены на регулирование деятельности вещателя телеканала в части распространения рекламы, что не соответствует предмету регулирования данного федерального закона».

Кроме того, авторы документа, подписанного председателем комитета Леонидом Левиным, указывают на ряд недоработок, отмечая «внутренние противоречия, в результате которых не представляется возможным определить субъект, на которого налагаются предлагаемые законопроектом ограничения».

Кроме того, отмечается, что в случае принятия закона объем размещаемой рекламы при показе фильма сократится более чем в два раза, что вынудит вещателей к частичному отказу от демонстрации кинофильмов в эфире. Пострадает и федеральный бюджет: падение выручки государственных телеканалов приведет к необходимости их дополнительного субсидирования со стороны государства, а уменьшение рекламных доходов повлечет сокращение налоговых поступлений.

По словам представителей Национальной Медиа Группы (НМГ), потенциальный убыток от подобной инициативы для крупнейших российских медиахолдингов может достигать 35% годового дохода, то есть десятков миллиардов рублей. В итоге проигравшими окажутся производители кинопродукции, телеканалы, рекламодатели и зрители, которые останутся без качественных фильмов.

Опрошенные авторы законопроекта рекомендуют телеканалам «разработать какой-то иной формат подачи рекламы», однако конкретных идей, как можно компенсировать снижение доходов, у них нет. В комитете по культуре сообщили, что планируют дорабатывать законопроект и готовить его к первому чтению. Однако дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от того, как отреагирует на нее правительство России.

Фото: Twitter