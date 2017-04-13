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Жизнь в Мурманске


Сари
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Сергей Андреев
Сергей Андреев:

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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

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Главная » НОВОСТИ » Микрозаймы онлайн для любителей быстрого разрешения проблем
 
 
 
 
13 Апреля 2017 года, 14:49

Микрозаймы онлайн для любителей быстрого разрешения проблем

Как показывает практика, наличие денег в постоянном доступе не гарантирует быстрого разрешения бытовых и хозяйственных вопросов. Ведь для избавления от некоторых проблем необходимо вложение определенной денежной суммы, которой в нужный момент на руках может и не оказаться. В подобной ситуации не стоит переживать и нагружать своих знакомых просьбой дать деньги в долг. Воспользуйтесь такой услугой, как займы онлайн на карту!

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Что это?

Займ на банковскую карту является относительно новым видом банковского продукта. В отличие от обычного кредита такая услуга позволяет оформить кредит в режиме онлайн, не покидая стен собственного дома. Все, что нужно для оформления займа - это компьютер с доступом к интернету и паспорт. Посетив сайт микрокредитной организации и оформив заявку, клиент получает ответ в течение 30 секунд в режиме онлайн. Такой вариант кредитования является очень удобным как для занятых на работе или в быту клиентов, так и для ценителей оперативного решения вопросов.

Преимущества микрозаймов

К числу положительных сторон, которые делают онлайн займы весьма популярными, можно отнести следующие моменты:

1. Экономия времени. Чтобы получить обычный кредит в банке, клиенту придется посетить филиал финучреждения, заполнять документы, ждать в очереди, пока освободится менеджер, а после - ожидать решения службы безопасности еще несколько дней. Онлайн займ позволяет быстро решить организационные моменты при помощи интернет-сервиса.

2. Возможность отсрочки платежа. Это еще один момент, который делает микрозаймы весьма привлекательными для заемщиков. Поскольку ни один из нас не застрахован от финансовых сложностей, иметь такой «козырь в рукаве» очень даже выгодно. При возникновении форс мажорных ситуаций заемщик может оплатить только проценты за использование суммы, а остаток ежемесячного платежа внести на счет позже, когда представится такая возможность.

3. Отсутствие серьезной проверки данных. Клиент может взять займ на карту срочно без поручителей и залога. Более того, благодаря лояльному отношению микрокредитных учреждений получить на руки деньги может даже гражданин с плохой кредитной историей.

4. Оперативность получения средств. Подавший заявку клиент получает ответ от службы безопасности финучреждения в течение 30 секунд. Заявленная сумма перечисляется на карту в течение пары часов. Поэтому получить средства можно в день подачи заявки.

5. Различные варианты получения денег. Кредит, выданный финучреждением, может быть переведен на электронный кошелек Яндекс или на счет внутри системы денежных переводов «Золотая Корона». Также могут поступить быстрые деньги на карту.

Для получения средств клиенту все равно придется явиться в отделение кредитной компании с паспортом. После предъявления документа заемщику будет выдана карта с перечисленными на нее средствами. В случае перечисления средств на электронный кошелек приходить в отделение не придется. Единожды утвердив личные данные в компании, клиент может получать на открытый счет и последующие денежные займы. Так же вы можете получить займ через систему «Контакт» или Золотую Корону.

Оформить кредит онлайн на выгодных условиях можно в компании VIVA Деньги.

 

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