В Норвегии разработали новый тип боеприпасов

13 Апреля 2017 года, 18:00

НОРВЕГИЯ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - Норвежская компания DSG Technology разработала новый тип боеприпасов, которым можно эффективно вести огонь как на воздухе, так и под водой. Новые боеприпасы получили обозначение CAV-X. Снаряды имеют не классическую оживальную форму, как обычные пули, а коническую. Кончик пули несколько уплощен, в результате чего пуля практически не соприкасается с водой и дольше сохраняет кинетическую энергию.

В настоящее время снаряды представлены в калибрах 5,56, 7,62 и 12,7 миллиметра, сообщает N+1. По данным компании, под водой кавитирующие пули сохраняют убойное воздействие на дальности 14, 22 и 60 метров соответственно. Норвежская компания предлагает новые боеприпасы министерствам обороны стран-членов НАТО.

В сентябре прошлого года российские боевые пловцы приняли на вооружение специальный двухсредный автомат АДС, способный одинаково эффективно вести стрельбу как на суше, так и под водой. Скорострельность АДС на суше составляет 800 выстрелов в минуту, а прицельная дальность — 500 метров. Для стрельбы под водой автомат использует специальные патроны ПСП, которые имеют на кончике плоскую площадку. При движении под водой эта площадка создает пустую полость вокруг снаряда. Дальность стрельбы АДС под водой на глубине пяти метров составляет 25 метров.

Фото: DSG Technology