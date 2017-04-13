В Москве обсудили результаты работы по воспроизводству нерестящихся рыб

13 Апреля 2017 года, 16:36

МОСКВА/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - В Москве состоялось совещание, которое в режиме видеоконференции провел заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Начальник управления аквакультуры Виктор Ашарин озвучил цифры по выпускам водных биоресурсов на II квартал 2017 года. Объем выпуска составит более десяти млн штук молоди и личинок. В целях выполнения госзаданий во II квартале к выпускам уже приступил Мурманский филиал «Главрыбвода». Ранее в бассейн реки Умбы выпущено 187 тысяч экземпляров годовиков атлантического лосося из запланированных 561 тысяч.

Всего, с начала года выпуск водных биоресурсов филиалами «Главрыбвода» составил 942 тысяч штук, что более чем в 2,5 раза превышает выпуск за аналогичный период прошлого года.