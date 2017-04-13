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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
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Сергей Андреев
Сергей Андреев:

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Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

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Главная » НОВОСТИ » В Москве обсудили результаты работы по воспроизводству нерестящихся рыб
 
 
 
 
13 Апреля 2017 года, 16:36

В Москве обсудили результаты работы по воспроизводству нерестящихся рыб


МОСКВА/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - В Москве состоялось совещание, которое в режиме видеоконференции провел заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Начальник управления аквакультуры Виктор Ашарин озвучил цифры по выпускам водных биоресурсов на II квартал 2017 года. Объем выпуска составит более десяти млн штук молоди и личинок. В целях выполнения госзаданий во II квартале к выпускам уже приступил Мурманский филиал «Главрыбвода». Ранее в бассейн реки Умбы выпущено 187 тысяч экземпляров годовиков атлантического лосося из запланированных 561 тысяч.

Всего, с начала года выпуск водных биоресурсов филиалами «Главрыбвода» составил 942 тысяч штук, что более чем в 2,5 раза превышает выпуск за аналогичный период прошлого года.

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1.
В бассейн реки Умбы выпустили молодь лосося
2.
Все государственные рыбные заводы объединятся под Главрыбводом
3.
Более 200 тысяч молоди сёмги было выпущено в реку Кола
4.
Для Кандалакшского и Княжегубского рыбоводных заводов отобрали икру атлантического лосося
 
 
 
 
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