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Главная » НОВОСТИ » Дорожники и руководство округов предпринимают меры в преддверии паводка в Мурманске
 
 
 
 
13 Апреля 2017 года, 16:55

Дорожники и руководство округов предпринимают меры в преддверии паводка в Мурманске


МУРМАНСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев провел выездное совещание по подготовке к паводку. В нем приняли участие начальники управлений округов города и руководство ММБУ «Управление дорожного хозяйства», в чьем ведении находятся не только улично-дорожная сеть, но и системы водоотвода Мурманска общей протяженностью 121 километр.

Андрей Сысоев осмотрел парк специализированной техники, необходимой для устранения последствий таяния снега, а также выслушал доклады о том, какие меры принимаются дорожниками и руководством округов в преддверии паводка.

«Этой зимой в Мурманске выпало рекордное количество снега, в декабре норма осадков превысила 300% от средних показателей за этот месяц, – рассказал Сысоев. – Еще одним неблагоприятным фактором стала затянувшаяся весна с ее низкими температурами и снегопадами. Тем не менее, вывоз снега, подготовка систем водоотвода и сооружений инженерной защиты для пропуска паводковых вод идет полным ходом: дорожники освобождают от рыхлого снега и воды проезжую часть, чистят лотки ливневой канализации, прочищают водоотводные каналы».

Усиленными темпами продолжаются снегоуборочные работы на улично-дорожной сети областного центра и в первую очередь на участках дорог, где отсутствует система ливневой канализации и происходит скопление талых вод. Сотрудники УДХ удаляют наледь вдоль бортового камня, в том числе в местах расположения дождеприемных решеток, ведут механизированную и ручную очистку от снега водопропускных лотков и кюветов.

Стоит отметить, что все противопаводковые мероприятия проводятся заблаговременно, ведь, согласно прогнозам синоптиков, половодье ожидается лишь в конце апреля. После таяния снежно-ледяного покрова на ручьях, у входных оголовков водопропускных труб будут установлены мерные рейки для контроля над уровнем воды. В настоящее время уровень воды в трубах незначителен.

АГМ

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