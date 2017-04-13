Молодых мурманчанок завлекают в ряды беременных

13 Апреля 2017 года, 17:20

МУРМАНСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - Губернатор Марина Ковтун встретилась с молодыми и многодетными семьями Мурманской области. Участники встречи обсудили комплекс мер для стимулирования рождений первых детей в молодых семьях. За последние пять лет число многодетных семей в Мурманской области выросло в 2,5 раза. Однако наблюдается сокращение рождений первых детей в молодых семьях.

Основным препятствием для рождения ребенка является материальная составляющая. В связи с этим было рассмотрено предложение Марины Ковтун о выплате ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет в размере прожиточного минимума, если возраст матери не превышает 26 лет. Участники встречи отметили, что для этого необходимо создавать в детских садах группы, куда молодые мамы смогут отдать своих полуторогодовалых детей. Было также замечено, что большинство молодых мам выходят на работу раньше, чем заканчивается декретный отпуск, чтобы не потерять рабочее место. Проблема трудоустройства была обозначена молодыми родителями как следствие того, что сотрудников с маленьким ребенком работодатели берут не охотно. Марина Ковтун предложила принять меру о привлечении молодых матерей к самозанятости.

«Одной из форм самозанятости может быть организация собственного дела, на которое молодым мамам будут выделены средства. Кроме того, женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, смогла бы пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование», - сказала Марина Ковтун.

Участники предложили также ввести налоговые льготы для молодых мам, которые занимаются частным бизнесом. Еще одной из возможных мер может стать появление льготных абонементов для молодых мам в бассейн и фитнес-клубы, а для будущих матерей бесплатные билеты в филармонию.