Депутаты Терского района предлагают ввести мораторий на сплав по рекам и вылов рыбы

13 Апреля 2017 года, 17:15

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Совет депутатов Терского района предлагает усилить охрану атлантического лосося и ввести мораторий на сплав туристических групп по рекам Терского района и мораторий на вылов семги в них.

Как рассказал «Би-порту» председатель Совета депутатов Терского района Леонид Шевелев, в Терском районе, особенно в Умбе и Варзуге, сейчас нерегулируемый поток туристов, многие из которых занимаются браконьерством, спускаясь на каноэ и байдарках по рекам. Государственных рыбинспекторов, в свою очередь, в муниципалитете мало. Это приводит к тому, что количество рыбы в реках сокращается.

«Мы предлагаем ввести мораторий на два-три года на спуски и вылов. Второе предложение - рекомендовать службам с мая по ноябрь привлекать для охраны внештатников из числа общественности. Также в прошлые годы нам хорошо помогала операция «Путина», в которой были задействованы оперативно-поисковые групп из числа сотрудников оперативных и строевых подразделений ОВД, они выставляли свои посты», – объяснил Шевелев.

Такие меры могут значительно повлиять на количество туристов, поэтому, по мнению депутата, полностью запрещать вылов семги нельзя.

«Можно выдавать лицензии тем, кто находится в туристических лагерях, чтобы люди могли поймать один экземпляр как сувенир, заплатив при этом приличные средства. А эти средства могли бы пойти на охрану рыбных запасов», – отметил Шевелев.