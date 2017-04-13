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Главная » НОВОСТИ » Иван Ковтун возглавил коммерческий департамент филиала Tele2 в Мурманской области
 
 
 
 
13 Апреля 2017 года, 19:50

Иван Ковтун возглавил коммерческий департамент филиала Tele2 в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - Tele2 объявляет о назначении Ивана Ковтуна коммерческим директором мурманского филиала Tele2. Иван Ковтун будет управлять коммерческими функциями оператора в Мурманской области. В зону его ответственности входит развитие сети дистрибуции и абонентского обслуживания, контроль реализации маркетинговой стратегии, планирование и контроль выполнения стратегических показателей во всех областях коммерческой деятельности в регионе.

Иван окончил факультет экономики Кольского филиала Петрозаводского государственного университета. Имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих подразделениях различных компаний. Три года возглавлял отдел продаж ЗАО «Мултон» (специализируется на производстве продуктов питания) в Мурманской области. В телекоммуникационной отрасли Иван Ковтун с 2010 года. Руководил службой продаж мурманского филиала компании «Мобильные ТелеСистемы». С января 2015 года по март 2017 года занимал должность коммерческого директора сыктывкарского филиала Tele2.

Мурад Абакаров, директор мурманского филиала Tele2:

«Сегодня, чтобы удовлетворять потребности клиентов, мы должны предлагать больше, чем качественную и доступную связь. И мы работаем в этом направлении: выпустили фирменные смартфоны по доступной цене, видя интерес абонентов к общению в мессенджерах и социальных сетях, запустили для них услугу переноса остатков неиспользованных минут, SMS и гигабайтов, а также выпустили банковскую карту, которая дает ряд преимуществ. Мы планируем множество других проектов, которые предстоит реализовывать Ивану. Уверен, его знания и опыт помогут Tele2 в Мурманской области достигнуть еще более высоких результатов».

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