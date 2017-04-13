На 9% сократился оборот рыбопродукции в Мурманском рыбном порту

14 Апреля 2017 года, 09:21

МУРМАНСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ - По итогам I квартала в Мурманском морском рыбном порту было обработано 37,1 тысячи тонн рыбопродукции. Это на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом в марте этого года наблюдается рост на 11,6%.

«Всего в минувшем месяце рыбный порт обработал 91 одно судно, в том числе, 86 рыбопромысловых, - сообщает служба главного диспетчера Мурманского морского рыбного порта. – Для сравнения, в марте прошлого года порт принял 78 судов».

Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе порта, общий грузооборот предприятия за первые три месяца 2017 года увеличился на 14,5%. В первую очередь, за счет перевалки нефтепродуктов.