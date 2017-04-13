На Северном флоте отразили условную воздушную атаку

14 Апреля 2017 года, 09:56

РОССИЯ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – На Северном флоте состоялось учение по отражению ракетного и авиационного удара условного противника по военным объектам Мурманской и Архангельской областей. В учении были задействованы основные силы авиации и противовоздушной обороны.

В ходе учения были отработаны отражение воздушной атаки и вывод из-под удара соединений и частей, а также организация управления из защищённых командных пунктов. По учебной тревоге были подняты истребители корабельного и смешанного авиаполков Су-33 и МиГ-31, который осуществили перехват условных крылатых ракет и ударных самолётов.

Заключительным этапом учения стал эпизод по нанесению ответного авиаудара, в ходе которого экипажи бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка выполнили практическое бомбометание.