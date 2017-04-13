«Россия» на 10% увеличила объём авиаперевозок из Мурманска в Санкт-Петербург

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Служебные пограничные собаки искали наркотики на борту греческого балкера «Anangel zenith»
 
 
 
 

Курсы валют 14.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,0467
0,0965
1 USD
Доллар США
56,6019
-0,1537
1 EUR
Евро
60,2867
0,0236
10 NOK
Норвежских крон
66,1631
-0,0419
10 SEK
Шведских крон
62,9659
0,0265
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-3°
5.0 м/с
давление 758.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

Выбор редакции

«Россия» на 10% увеличила объём авиаперевозок из Мурманска в Санкт-Петербург
14 Апреля 2017, 11:07
«Россия» на 10% увеличила объём авиаперевозок из Мурманска в Санкт-Петербург
На 9% сократился оборот рыбопродукции в Мурманском рыбном порту
14 Апреля 2017, 09:21
На 9% сократился оборот рыбопродукции в Мурманском рыбном порту
В Мурманской области начинается подготовка к новому отопительному сезону
13 Апреля 2017, 13:30
В Мурманской области начинается подготовка к новому отопительному сезону
Среднемесячная заработная плата работников областных социальных учреждений составляет более 40 тысяч рублей
13 Апреля 2017, 12:09
Среднемесячная заработная плата работников областных социальных учреждений составляет более 40 тысяч рублей
 
 
 
 

Самое читаемое

Среднемесячная заработная плата работников областных социальных учреждений составляет более 40 тысяч рублей
13 Апреля 2017, 12:09
Иван Ковтун возглавил коммерческий департамент филиала Tele2 в Мурманской области
13 Апреля 2017, 19:50
Молодых мурманчанок завлекают в ряды беременных
13 Апреля 2017, 17:20
За час до Териберки: сопровождающая колонна вернулась в Мурманск
13 Апреля 2017, 12:54
Два мурманских пассажира получили травму в троллейбусе №6
14 Апреля 2017, 10:34
Мурманск: прогноз отключений на 14 апреля
13 Апреля 2017, 20:35
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » «Россия» на 10% увеличила объём авиаперевозок из Мурманска в Санкт-Петербург
 
 
 
 
14 Апреля 2017 года, 11:07

«Россия» на 10% увеличила объём авиаперевозок из Мурманска в Санкт-Петербург


МУРМАНСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – Объём авиаперевозок из Мурманска в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» увеличился по итогам I квартала 2017 года на 10%. Об этом журналистам сегодня сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

«Таким образом, было совершено 360 рейсов, на которых было перевезено около 40 тысяч пассажиров. По итогам прошлого года авиакомпания совершила более 1700 рейсов, на которых было перевезено 180 тысяч пассажиров», - сказал Стариков.

Кроме того, с 20 мая по 30 сентября авиакомпания намерена ввести третью частоту рейсов, при выполнении которых будет в том числе задействован самолёт Airbus A-320, обладающий большей вместимостью.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Два мурманских пассажира получили травму в троллейбусе №6
2.
На 9% сократился оборот рыбопродукции в Мурманском рыбном порту
3.
Мурманск: прогноз отключений на 14 апреля
4.
В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в ограблении пенсионерки
5.
В Мурманске полицейскими пресечен факт незаконного оборота наркотиков
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта