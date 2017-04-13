«Россия» на 10% увеличила объём авиаперевозок из Мурманска в Санкт-Петербург

14 Апреля 2017 года, 11:07

МУРМАНСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – Объём авиаперевозок из Мурманска в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» увеличился по итогам I квартала 2017 года на 10%. Об этом журналистам сегодня сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

«Таким образом, было совершено 360 рейсов, на которых было перевезено около 40 тысяч пассажиров. По итогам прошлого года авиакомпания совершила более 1700 рейсов, на которых было перевезено 180 тысяч пассажиров», - сказал Стариков.

Кроме того, с 20 мая по 30 сентября авиакомпания намерена ввести третью частоту рейсов, при выполнении которых будет в том числе задействован самолёт Airbus A-320, обладающий большей вместимостью.