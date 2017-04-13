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Главная » НОВОСТИ » Служебная собака помогла обнаружить полтонны незаконной рыбы на границе Мурманской области
 
 
 
 
14 Апреля 2017 года, 11:31

Служебная собака помогла обнаружить полтонны незаконной рыбы на границе Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – Экипаж судна пытался провести 478 килограмм рыбопродукции на территорию России через пункт пропуска МАПП Борисоглебск. Он скрыл ее я, над задними колесами которого прикрепили 22 картонные коробки.

«Водитель автобуса и пассажиры для прохождения таможенного контроля проследовали по зеленому коридору, заявив, таким образом, об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме», – рассказала «Би-порту» главный инспектор по связям с общественностью Мурманской таможни Алла Свешникова.

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Обнаружить тайник удалось благодаря работе кинолога и служебной собаки. В результате в отношении перевозчика и владельцев незаконного груза возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение через границу ЕАЭС товаров и транспортных средств международной перевозки» и статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через границу ЕАЭС».

«Сертификатов и документов, разрешающих ввоз продукции животного происхождения на территорию ЕАЭС к таможенному и ветеринарному контролю представлено не было. Товар не изымался и был вывезен обратно за пределы России. Законодательно подобная процедура разрешена, но она не отменяет ответственности за совершенное правонарушение», – уточнили в Мурманской таможне.

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