Военнослужащий залез по пожарной лестнице на девятый этаж, пытаясь сбежать от полиции

14 Апреля 2017 года, 12:00

СЕВЕРОМОРСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – В Североморске мужчина пытался сбежать от сотрудников полиции по пожарной лестнице. Очевидцы рассказывают о том, что он выбрался с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже и добрался до девятого. По информации «Североморск Life», случай произошел вчера в доме на улице Инженерная.

«Он – военнослужащий, и какое-то время не выходил на службу. К нему домой пришли представители части с сотрудниками полиции, но он не открыл. Когда предприняли попытку вскрыть дверь, мужчина полез вверх по пожарной лестнице и оказался на последнем этаже. После переговоров, его убедили спуститься», – сообщает портал.