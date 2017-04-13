Ростелеком поздравит североморцев с Днем города

14 Апреля 2017 года, 12:11

СЕВЕРОМОРСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ - 22 апреля 2017 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» в городе Североморске примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города.

В этот день с 12 до 16 часов на улице Сафонова будет развернут большой шатер – мобильный офис Компании, где все желающие смогут на месте получить консультацию специалистов «Ростелекома» по «Интерактивному ТВ», познакомиться с приставкой «Интерактивное ТВ 2.0».

Самые удачливые гости праздника, оформившие заявку на подключение услуг Компании, получат ценный подарок от организаторов – портативное зарядное устройство.

Для детей «Ростелеком» проведет различные игры и викторины. Гостей мероприятия ожидает развлекательная программа и профессиональная фотосессия. Каждый сможет сфотографироваться в специальной фотозоне и посмотреть фотоотчет в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Также активным участникам соцсети «ВКонтакте» компания подготовила конкурс, с подробностями и условиями которого, можно ознакомиться в официальной группе оператора.