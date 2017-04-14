Американский актёр Шайа Лабаф поселился в финской Лапландии

14 Апреля 2017 года, 17:21

ФИНЛЯНДИЯ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ - Американский актёр Шайя Лабаф совместно с финским музеем современного искусства Киасма запустил акцию #ALONETOGETHER («В одиночестве, но вместе»). В рамках акции актёр в течение месяца будет жить в хижине «где-то в Лапландии».

Для того чтобы люди могли контактировать с Шайей, в музее Киасма установили специальную кабину, внутри которой можно увидеть видеотрансляцию из хижины. Посетители будут видеть Лабафа, но не смогут с ним поговорить — общение происходит посредством текстовых сообщений, которые публикуются и в трансляции.

Фото: Вилли Маникко