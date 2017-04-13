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Главная » НОВОСТИ » Главные вентиляторные установки Расвумчоррского рудника переведут на подогрев воздуха с использованием СПГ
 
 
 
 
14 Апреля 2017 года, 13:17

Главные вентиляторные установки Расвумчоррского рудника переведут на подогрев воздуха с использованием СПГ


КИРОВСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ - АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») переводит главные вентиляторные установки Расвумчоррского рудника на подогрев воздуха с использованием сжиженного природного газа (СПГ).

В связи с активным освоением новых горизонтов на руднике, для получения дополнительного объема воздуха для их проветривания, проводится модернизация двух существующих вентиляционных установок с повышением их общей производительности с 250 кубометров подаваемого воздуха в секунду до 450. Для его обогрева, вместо строительства нового энергокомплекса, требующего значительных капитальных вложений, было принято решение использовать СПГ как альтернативу электроэнергии.

По словам директора по капитальному строительству АО «Апатит» Романа Буланкина: «Мы провели оценку стоимости двух схем теплоснабжения – на основе электроэнергии и СПГ, а также сравнили объемы капитальных вложений, необходимых либо для модернизации существующего энергокомплекса, либо для строительства комплекса по приемке и хранению СПГ. В итоге пришли к однозначному выводу о том, что в наших условиях СПГ может очень успешно конкурировать с точки зрения цены энергоносителя с электроэнергией. А по стоимости капитальных вложений проект комплекса с использованием СПГ является безальтернативным».

Для реализации данной инициативы была построена система приемки и хранения СПГ: четыре емкости вместимостью по 250 кубометров, комплекс ре-газификации и трубопровод для подачи газа непосредственно на вентиляционные установки. Емкости комплекса позволят бесперебойно обеспечивать обе вентиляционно-калориферные установки Расвумчоррского рудника СПГ в течение пяти самых холодных суток подряд. Предполагается, что возить СПГ в АО «Апатит» будут газовозы с цистернами емкостью 50 куб. м. Объем инвестиций в данный проект составил 338,66 млн рублей.

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