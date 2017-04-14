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Главная » НОВОСТИ » Алексей Венедиктов рассказал студентам о миссии журналиста и хороших новостях
 
 
 
 
14 Апреля 2017 года, 13:30

Алексей Венедиктов рассказал студентам о миссии журналиста и хороших новостях


МУРМАНСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманск приехал Алексей Венедиктов — российский журналист, главный редактор и ведущий радиостанции «Эхо Москвы». Сегодня он встретился со студентами МАГУ.

Алексей Венедиктов обсудил со студентами проблему выбора профессии в условиях прогресса. По его словам, в будущем огромная часть профессий будет не востребована, ведь людей можно будет заменить искусственным интеллектом. Поэтому, говорит Венедиктов, уже сейчас стоит выбирать занятость, «которая не будет конкурировать с машинами, потому что машина победит».

«Мы не знаем, что будет с вашей профессией через 5-10 лет, потому что сейчас все крупные корпорации вложили огромные деньги в два направления: одно – соединение робота с искусственным интеллектом. Это значит, что машина будет самообучаться. Второе направление – биохимия, что будет с человеческим организмом, как его усовершенствовать», — рассказал журналист, отметив, что нужно смотреть на инженерию и биохимию, а «гуманитарные отрасли – это профессиональное развлечение».

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Говоря о прогрессе, упомянул он и социальные сети, сравнив современность со «средневековой деревней», где человек «голый на горе», и нет никакой возможности этого избежать, но нужно подстраиваться под новые правила поведения и новые правила отношений.

«Мне это напоминаем средневековую деревню, где каждый знал все про своих соседей, – заметил Венедиктов. – Наше возвращением в эту деревню на новом уровне через соцсети неприятно, и еще неизвестно, что будет через 10 лет. Нет возможности от этого скрыться, но можно уменьшить свою зависимость от этого, например, создав ложную личность».

Особое внимание главный редактор «Эха Москвы» уделил журналистике. Отвечая на вопросы студентов, он рассказал свое видение профессии, ее задач и места в современном мире.

«Журналисты – коммуникаторы. Они коммуницируют между знаниями, которые есть у них, и потребителями. Но миссии у журналиста нет. Важно публиковать верифицированные факты, а мнения могут быть разными», – сказал Венедиктов, добавив, что для успеха журналисту нужно тщеславие, желание в чем-то быть лучшим, и внимание к деталям, ведь «нельзя допустить, чтобы эта волна информации тебя увлекла». Рассказал он и о своем «правиле трех Р»: рейтинг, репутация и реклама.

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«Реклама – это доходы и отношения с работодателями, рейтинг – ваша аудитория, люди, которым вы нужны, репутацию не изменишь ничем. Эти три Р вы ставите в зависимости от ваших личных качеств, что для вас важнее», – объяснил журналист.

Разговор зашел и о Мурманской области. По словам Алексея Венедиктова, «с точки зрения потока информации не существует никакой Мурманской области». Если новость может случиться в любом месте, говорит он, тогда ее распространяют, но тут уже нельзя сказать, что она о конкретном регионе.

«А впрочем, новость – это штука плохая, потому что это всегда изменения, а человеку свойственно жить в привычной среде. Хороших новостей для всех не бывает: курс доллара растет – для импортеров это хорошо, для экспортеров – плохо. Хорошая новость – по сути, то, что вы считаете хорошим», – считает Венедиктов.

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