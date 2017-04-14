Владимир Путин заработал 8,8 млн рублей в 2016 году

РОССИЯ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин задекларировал доход за 2016 год в размере 8,858 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
В собственности президента находятся земельный участок площадью 1500 квадратных метров, квартира площадью 77 квадратных метров и гараж. Кроме того, глава государства владеет автомобилями ГАЗ М21, ГАЗ М21, Нива и автоприцепом «Скиф».
В пользовании у Путина находятся квартира площадью 153,7 квадратных метров и гаражное место.
По итогам 2015 года доход Владимир Путина составил 8,892 млн рублей.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости