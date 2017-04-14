Турецкие власти: проблем с чартерами из России нет

14 Апреля 2017 года, 15:34

ТУРЦИЯ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – Проблем с чартерными рейсами из России в Турцию нет, передает сайт Ассоциации туроператоров, ссылаясь на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, пишет пресса Турции, на следующей неделе представительная турецкая делегация во главе с заместителем премьер-министра Мехметом Шимшеком приедет в Москву, чтобы «сесть и поговорить с нашими российскими коллегами и устранить все препятствия».

Когда в ходе встречи с бизнесменами Антальи Чавушоглу напрямую спросили, есть ли запрет на чартеры из России, он заявил, что «в этой области нет никаких проблем».

«Мы предприняли шаги по дальнейшей нормализации наших отношений с Россией. В ходе этой встречи 18 апреля будут обсуждаться многие вопросы, в том числе, и по проблеме продолжающегося запрета России на ряд позиций сельскохозяйственного импорта из Турции», - добавил Чавушоглу.

Между тем, глава турецкого МИД признал, что из-за попытки переворота 15 июля, а также серии терактов и их влияния имидж Турции немного изменился. По словам Чавушоглу, правительство страны предпринимает меры, чтобы помочь восстановиться туризму в стране.

Для россиян запрет на чартеры в Турцию был введен в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. Турция, принимавшая ежегодно свыше 3 млн туристов из России, потеряла 90% российских туристов.

К осени 2016 года запрет был снят, и Турция снова стала популярной у российских туристов. Осенью прошлого года здесь отдохнули уже более 180 тыс. россиян. По данным туристического сервиса Туту.ру, за первые дни апреля Турция обогнала курорты России по продажам пакетных туров.