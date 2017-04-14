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Жизнь в Мурманске


Сари
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Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

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Главная » НОВОСТИ » Как выбрать продукты для праздничного стола на Пасху?
 
 
 
 
14 Апреля 2017 года, 17:45

Как выбрать продукты для праздничного стола на Пасху?


РОССИЯ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ - В воскресенье, 16 апреля православные христиане отметят Пасху. Роспотребнадзор предлагает воспользоваться несложными рекомендациями при выборе продуктов к праздничному столу.

При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта. Дома хранить яйца следует только в условиях холодильника. Срок хранения диетических яиц до 7 суток, столовых яиц от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней, а варенные не более 36 часов в холодильнике. Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избежания заболевания сальмонеллезом. Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.

При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его качестве. Хороший творог имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Упаковка творога должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта.

При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать - особенно для детей, отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.

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