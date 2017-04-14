Как выбрать продукты для праздничного стола на Пасху?

14 Апреля 2017 года, 17:45

РОССИЯ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ - В воскресенье, 16 апреля православные христиане отметят Пасху. Роспотребнадзор предлагает воспользоваться несложными рекомендациями при выборе продуктов к праздничному столу.

При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта. Дома хранить яйца следует только в условиях холодильника. Срок хранения диетических яиц до 7 суток, столовых яиц от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней, а варенные не более 36 часов в холодильнике. Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избежания заболевания сальмонеллезом. Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.

При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его качестве. Хороший творог имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Упаковка творога должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта.

При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать - особенно для детей, отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.