Жителей Кировска предупреждают о принудительном спуске лавины

14 Апреля 2017 года, 16:05

КИРОВСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – В Хибинах принудительно спустят лавину. Как сообщили в местной администрации проведение работ по активному воздействию на снежный покров запланировано на 17 апреля с 18 до 23 часов. Взрычастые вещества будут подрывать в лавинном очаге № 2 (зона «В») горы Айкуайвенчорр (северный склон ГК «Большой Вудъявр»).

В опасную зону попадают выкаты маршрутов №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, нижние станции буксировочных подъемников «К7», «К8», опоры №№ 1-3 подъемника «К8».

«В целях обеспечения личной безопасности категорически недопустимо нахождение в опасной зоне проведения работ, в том числе на участке автомобильной дороги по улице Олимпийская от дома № 79 до конечной остановки общественного транспорта», - говорится в сообщении.