В правительстве России обсудили развитие Арктической зоны

14 Апреля 2017 года, 17:00

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – Совещание по вопросам развития российской Арктики состоялось сегодня в Горках. Помимо членов правительства России в нём также приняли участие глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и президент Ассоциации Полярников Артур Чилингаров.

«Мы последовательно продолжаем наращивать российское присутствие в Арктике, активизируем промышленное освоение арктического шельфа, новых месторождений стратегических металлов, других полезных ископаемых, возводим социальную транспортную инфраструктуру, в том числе продолжаем развивать Северный морской путь, кратчайший водный отрезок между европейскими и азиатскими портами, и, конечно, занимаемся защитой других российских интересов», - сказал во вступительном слове премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Минэкономразвития подготовило проект обновлённой программы развития Арктической зоны. Программа кроме прочего должна содержать финансовую составляющую для всех прописанных инструментов и задач.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития арктической зоны в области транспорта, науки, экологии и туризма.

«Обсудим, что предлагают профильные министерства для раскрытия потенциала в каждой из этих областей. И тогда уже перейдём к практическому исполнению тех предложений, которые сегодня прозвучат», - отметил Дмитрий Медведев.