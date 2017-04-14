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Главная » НОВОСТИ » Заявление акционеров «Альфа-Групп»
 
 
 
 
14 Апреля 2017 года, 20:21

Заявление акционеров «Альфа-Групп»


РОССИЯ/ 14 апреля - В редакцию агентства «Би-порт» поступило заявление от акционеров «Альфа-групп». Приводим текст:

Сегодня в различных российских СМИ опубликованы выдержки из заявления пресс-службы Альфа-Банка Украина, посвященного провокации с размещением «фейковой» рекламы банка в Киеве. На основе этого заявления в ряде случаев делается вывод о «нелояльности» акционеров «Альфа-Групп» политическому руководству России, об их «особой» политической позиции и даже об «экстремизме». В этой связи считаем необходимым заявить следующее:

Во-первых, «Альфа-Групп» представляет собой конгломерат компаний, много лет успешно работающих в самых различных странах. При этом, за всё время существования группы, её акционеры считали для себя невозможным не только вмешиваться в политическую жизнь стран своего присутствия, но даже публично озвучивать любую политическую позицию.

Мы считаем, что любая бизнес-структура должна работать в строгом соответствии с законами и правилами той страны, где она присутствует. Должна поддерживать нормальные, рабочие отношения с властями, не зависимо от их политической ориентации. Без этого, как мы не раз заявляли, крупный бизнес существовать не может.

Во-вторых, мы никогда не подменяли менеджмент контролируемых нами компаний. Иногда это имело и негативные последствия. Один из таких примеров – неосторожное заявление пресс-службы Альфа-Банка Украина, давшее возможность обвинить акционеров группы в наличии у них «своей» политической позиции в отношении российско-украинского конфликта. Ещё раз подчеркнём, мы вне политики и вне любых политических оценок.

Вообще, в последние месяцы акционеры «Альфа-Групп» обвинялись во многих политических просчётах, причём зачастую эти обвинения носили взаимоисключающий характер. Американские и украинские СМИ неоднократно называли нас «агентами Кремля», российские ура-патриоты обвиняли в тайной поддержке оппозиции… Теперь мы стали пособниками украинской власти, при том, что почти ежедневно на Украине нападают на наши отделения, уничтожают наши банкоматы.

Мы занимаемся бизнесом. И будем пытаться продолжать им заниматься – и в России, и на Украине, и в Западной Европе, и в США. Мы уверены, что только политически неангажированный бизнес, взаимные инвестиции сближают народы, служат взаимопониманию, предотвращают потенциальные конфликты.

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