Мнение: Россию могут отстранить от участия в конкурсе «Евровидение - 2018»

15 Апреля 2017 года, 09:00

РОССИЯ/15 апреля - Глава Первого канала Константин Эрнст пообещал, что Юлия Самойлова будет участвовать в «Евровидении-2018». Тем временем руководство Европейского вещательного союза может принять решение об отстранении России от участия в конкурсе «Евровидение» в 2018 году, заявил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, передает ТАСС.

«Сейчас внимание ЕВС сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события», — ответил он на просьбу прокомментировать публикации о возможном отстранении России от участия.

Отмечается, что причиной для данных сообщений стал отказ Первого канала от трансляции «Евровидения» в этом году.

Напомним, первый раз за историю конкурса принимающая страна запрещает участнику другой въезд на свою территорию. Многие участники «Евровидения» уже обвинили Украину в «политизации» конкурса.