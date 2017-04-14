В Заполярье ожидается до - 4 º и гололедица

15 Апреля 2017 года, 08:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/15 апреля/БИ-ПОРТ - Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12º, днем от +1 до -4º. Гололедица.

Как прогнозируют синоптики, 15-16 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии циклона с центром в районе Урала. По Мурманской области сохранится северный ветер, местами пройдет снег, преобладающая температура воздуха ночью -6-11°, при прояснения в отдельных районах понижение до -15-20°, днем от +1° до -4°.

На реках и водоёмах Мурманской области сохраняется зимний режим. На плёсах рек и на водохранилищах наблюдается ледостав, на порогах - ледостав с промоинами. Толщина льда равна 45-70 см, что меньше нормы на 1-20 см.

Сейчас в Мурманске -4;Ветер: св 4-8 м/с;Давление: 755 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 6 мкр/ч.