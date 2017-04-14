Госдума запретила переводы на счета организаторов нелегальных казино

15 Апреля 2017 года, 11:00

РОССИЯ/15 апреля - Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предлагающий запретить банкам проводить денежные переводы от физических лиц на счета организаторов нелегальных лотерей и казино. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев уточнил, что законопроект в первую очередь направлен на ограничение денежных переводов на счета онлайн-казино, сайты которых зарегистрированы за пределами России.

Ранее Моисеев сообщил, что совокупные налоговые поступления от азартных игр в России за год составили около 15 млрд руб.