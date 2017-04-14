Дорога на Териберку открыта

15 Апреля 2017 года, 10:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/15 апреля/БИ-ПОРТ – Сегодня утром снято ограничение движения по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС км 82 - км 123, включая автоподъезд к Териберке.

Вопросы жизнеобеспечения Териберки и Туманного, пока дорога была закрыта, находились на контроле правительства Мурманской области и экстренных служб. Накануне в минтрансе региона состоялось очередное оперативное совещание с участием УГИБДД по Мурманской области и МЧС России по Мурманской области, «Мурманскавтодора», администрации Кольского района, посвященное этой теме. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области убедительно просит автомобилистов не предпринимать поездок, не уточнив информацию об открытии дорог на сайте «Мурманскавтодора» или по телефонам 8 (8152) 214-070, 8 (8152) 250-808. Самовольный выезд на закрытую для проезда дорогу недопустим. Подобного рода нарушения за прошедший период происходили неоднократно, в результате для спасения привлекались дополнительная дорожная техника, а также силы и средства МЧС.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области, на время закрытия дороги медицинская помощь жителям Териберки и Туманного оказывалась силами врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерского пункта и фельдшерской бригады скорой медицинской помощи, расположенных в Териберке.