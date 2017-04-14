В «кировке» выберут самую очаровательную девочку

15 Апреля 2017 года, 14:03

МУРМАНСК/15 апреля/БИ-ПОРТ – Сегодня в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет областной конкурс среди девочек «Очаровашка», посвященный 135-летию со дня рождения детского писателя и поэта Корнея Ивановича Чуковского.

В конкурсе принимают участие девочки из Мурманска, Колы, Оленегорска, Полярных Зорей и Туломы. Тема - «Добрый мир сказок Чуковского».

Юным участницам необходимо представить членам жюри визитные карточки «Я приветствую всех вас…», которые помогут конкурсанткам рассказать о себе и своих увлечениях. Во время творческого конкурса «Когда сказка оживает, и происходят чудеса!» девочки раскроют свои вокальные, хореографические и театральные способности в образе одного из героев сказок. Этап «Креативное ателье» позволит продемонстрировать наряды, изготовленные из подручных материалов.

Все участницы конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами.

Начало конкурса в 15:00.