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Главная » НОВОСТИ » Режиссер Владимир Досталь отметил 75-летие
 
 
 
 
15 Апреля 2017 года, 17:16

Режиссер Владимир Досталь отметил 75-летие


РОССИЯ/15 апреля- Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил советского и российского кинорежиссера Владимира Досталя с 75-летием. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Вы принадлежите к знаменитой династии, которая насчитывает несколько поколений режиссеров и актеров. И это во многом определило Ваш творческий путь, который неразрывно связан с кинематографом. За долгие годы работы на «Мосфильме» Вы многое сделали для развития нашего кино. В содружестве с легендарными режиссерами Сергеем Бондарчуком и Эльдаром Рязановым создали картины, которые стали знаковыми», — написал премьер.

Дмитрий Медведев особенно отметил такие киноленты, как «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Гусарская баллада», «Зигзаг удачи» и «Невероятные приключения итальянцев в России».

 

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