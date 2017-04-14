В Мурманске 31 отличник по итогам «Тотального диктанта»

МУРМАНСК/ 15 апреля/ БИ-ПОРТ – 31 человек получил «отлично» за успешное написание «Тотального диктанта-2017».
В главном корпусе Мурманского государственного технического университета подвели итоги образовательной акции. На торжественной церемонии поздравили отличников, вручили сертификаты всем участникам. Желающие могли получить консультации филологов по допущенным ошибкам. Завершилось мероприятие выступлением мурманского поэта Николая Колычева.
Напомним, 8 апреля участники из 71 страны на 3008 площадках из 858 городов и поселков написали «Тотальный диктант». В России к акции присоединилось 600 населенных пунктов. Больше всего участников собралось в Москве – 20150, Санкт-Петербурге – 7184, Новосибирске – 6930. В Мурманске уровень своей грамотности проверил 581 человек. Мурманчане писали текст под диктовку депутата Мурманской областной думы Германа Иванова, директора информационно-издательского центра МГТУ Виталия Королёва, а также пресс-секретаря Баренц-отделения WWF России Дмитрия Рябова.