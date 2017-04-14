«Свет» и «Самарканд» поступили на вооружение СФ

16 Апреля 2017 года, 08:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/16 апреля/БИ-ПОРТ - Новые комплексы радиоэлектронной борьбы «Свет» и «Самарканд» поступили на вооружение службы РЭБ Северного флота в 2017 году. Личный состав приступил к их освоению. Об этом рассказал начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота капитан 1 ранга Валерий Лукоянов.

Отмечается, что у военнослужащих подразделений РЭБ Северного флота уже накоплен значительный опыт эксплуатации современного вооружения РЭБ. В плановых мероприятиях боевой подготовки флота регулярно используется мобильный комплекс «Мурманск-БН». Его тактико-технические характеристики были неоднократно подтверждены в ходе учений.

Сегодня основной задачей службы радиоэлектронной борьбы СФ является повышение боевой устойчивости сил Северного флота – авиации, береговых и сухопутных войск. Комплексы РЭБ установлены и успешно применяются практически на всех надводных кораблях – крейсерах, больших и малых противолодочных и ракетных кораблях, а также эскадренных миноносцах.

В ходе мероприятий боевой подготовки специалисты РЭБ Северного флота при помощи современных средств успешно решают задачи по отвлечению противника на ложные направления цели.

Накануне специалиста по радиоэлектронной борьбе отметили профессиональный праздник.