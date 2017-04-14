В Мурманской области властвует гололедица

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/16 апреля/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10º, при прояснениях до -17º, днем от +1 до -4º. Гололедица.
Синоптики прогнозировали, что 16 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии циклона с центром в районе Урала. По Мурманской области сохранится северный ветер, местами пройдет снег, преобладающая температура воздуха ночью -6-11°, при прояснения в отдельных районах понижение до -15-20°, днем от +1° до -4°.