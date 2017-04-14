В Мурманске ожидают капсулу с Благодатным огнем

16 Апреля 2017 года, 12:29

МУРМАНСК/16 апреля/БИ-ПОРТ - В Мурманский аэропорт в скором времени прибудет самолет из Москвы, на борту которого находится Благодатный Огонь. Встреча организована в VIP зале аэропорта. Рейс выполняет авиакомпании «Нордавиа».

Огонь, зажжённый накануне главного православного праздника у Гроба Господня в Иерусалиме, прибудет на Кольский полуостров в специальной капсуле в сопровождении прихожан св. ап. Андрея Первозванного по благословению Митрополита Мурманского и Мончегорского Владыки Симона. В рамках этой традиции Благодатный огонь доставляется в Мурманск в 13-ый раз.

Частицу пламени увезут в мурманский Свято-Никольский кафедральный собор на улице Зелёной. Далее из Мурманска его отправят в храм Андрея Первозванного флотской столицы.