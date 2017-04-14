Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

16 Апреля 2017 года, 12:40

РОССИЯ/16 апреля – Президент РФ Владимир Путин поздравил православных верующих с Пасхой. На сайте Кремля было опубликовано поздравление.

«Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов», — говорится в тексте поздравления.

В своем поздравлении глава государства также отметил «истинно подвижническую» работу Русской православной церкви.

Владимир Путин присутствовал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. На службе также присутствовали председатель правительства Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Молебен в честь Пасхи совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.