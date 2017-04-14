В Мурманске ликвидировали квартирный пожар

16 Апреля 2017 года, 14:01

МУРМАНСК/16 апреля/БИ-ПОРТ – В 5 часов 37 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Мурманск, ул. Бочкова, дом 17.

«В результате пожара обгорели личные вещи в комнате,нарушено остекление двух окон и балкона, квартира закопчена по всей площади», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Мурманской области. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.