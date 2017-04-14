Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой россиян

16 Апреля 2017 года, 14:59

МОСКВА/16 апреля - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Светлой Пасхи, передает ТАСС.

«Путь Спасителя есть путь любви, на котором происходит разворот человека от сосредоточения исключительно на самом себе к тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке», — сказал он.

Патриарх также отметил, что, следуя этому пути, люди познают открываемую Богом тайну.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в честь Пасхи, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.