Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой россиян

МОСКВА/16 апреля - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Светлой Пасхи, передает ТАСС.
«Путь Спасителя есть путь любви, на котором происходит разворот человека от сосредоточения исключительно на самом себе к тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке», — сказал он.
Патриарх также отметил, что, следуя этому пути, люди познают открываемую Богом тайну.
Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в честь Пасхи, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин.