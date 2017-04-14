Перешедшая на электрообогрев жительница Мурманской области объявила голодовку

16 Апреля 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 апреля/ БИ-ПОРТ – Жительница посёлка Зеленоборский объявила голодовку. С 11 апреля Елена Солотенкова отказалась от всего, кроме воды. Причиной тому послужили счета за отопление, которые выставляют женщине, не смотря на то, что этим самым отоплением она не пользуется. Ещё в 2003 году северянка отказалась от центрального отопления, перешла на электрообогрев и не знала проблем. Но пару лет назад Солотенкова превратилась в злостную неплательщицу с накопленной задолженностью более 200 тысяч рублей.

История с электрообогревом всплывает не впервые и чаще всего слышать приходится про жителей Кандалакши. Только в этом году местные жители, перешедшие на альтернативный вид отопления, уже успели выйти на митинг, получить обещание об отмене выставления сетов, а потом отмену этого обещания. Граждане, которые в своё время на законных основаниях отказались от центрального отопления, сейчас превратились в головную боль для региональных властей: надо и закон соблюсти, и социального волнения избежать. А тут подтянулись и те, кто сам центральным отоплением пользуется, но имеет соседа-электрообогревщика. Последний, оказывается, не платит за отопление мест общего пользования, ведь действующее законодательство не позволят выставлять счета только за общедомовые нужды.

Последняя квитанция с цифрами, уходящими за пределы 200 тысяч рублей, стала последней каплей для Елены Солотенковой. Она решила объявить голодовку.

«Голодовку я буду продолжать до тех пор, пока не будет принято какое-то решение, хотя бы не направлять нам квитанции. Власть имущими было обещано не выставлять нам квитанции. Но в марте квитанции получили все», - рассказала Солотенкова.

Родственники за Елену переживают, но она пытается объяснить, что её действия необходимы, иначе проблему спустят на тормозах.

«Почему я должна кого-то содержать? Почему я должна платить за то, чего я не получаю в принципе. Вот эта квитанция, здесь 200 тысяч задолженность, это учёба моего ребёнка. Почему я должна кормить кого-то в ущерб своему ребёнку», - говорит Елена Солотенкова.

Солотенкова в Зеленоборском не единственная, кто оказался на пути отопительного паровоза. Пенсионерка Ирина Андреева перешла на электрообогрев в 2008 году. Сейчас она должна ресурсоснабжающей организации 120 тысяч рублей.

«Не платила и платить не буду, потому что я считаю, что это незаконно», - говорит Ирина Николаевна, которой в этом году исполняется 62 года.

Когда разрешится ситуация и разрешится ли вообще, не знает никто. Дело Мурманского УФАС в отношении «Мурманэнергосбыта» перенесено на май. Ведомство подозревает Мурманэнергосбыт в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Впрочем, это едва ли сильно изменит расклад сил. В администрации Кандалакши «Би-порту» ранее сообщили, что квитанции будут выставляться до тех пор, пока не утвердят актуализированную схему теплоснабжения с учётом тех квартир, которые перешли на электрообогрев. Потом обещают сделать перерасчёт. Но случится всё это не раньше августа 2017 года, аккурат к новому отопительному сезону. На сколько вырастут долги электрообогревщиков к тому времени, остаётся только гадать.