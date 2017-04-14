У жителя Мурманска обнаружили 160 патронов

16 Апреля 2017 года, 16:01

МУРМАНСК/16 апреля/БИ-ПОРТ - В полицию Мурманска поступила информация о том, что у 40-летнего жителя областного центра по месту жительства хранятся боеприпасы.

Сотрудники ППС прибыли по месту жительства мурманчанина. В одной из комнат квартиры полицейские обнаружили более 160 патронов.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Мурманчанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские установили, что житель Мурманска не являлся владельцем гражданского огнестрельного оружия, разрешение на хранение оружия и боеприпасов к нему у него отсутствовало.

Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что житель Мурманска хранил в своей квартире патроны калибра 5,6 мм, которые являются боеприпасами, предназначенными для стрельбы из спортивно-охотничьего нарезного огнестрельного оружия.

В отношении ранее не судимого безработного мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит лишиться свободы на срок до четырех лет со штрафом - до восьмидесяти тысяч рублей.