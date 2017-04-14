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Жизнь в Мурманске


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Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 17 апреля
 
 
 
 
16 Апреля 2017 года, 19:02

Мурманск: прогноз отключений на 17 апреля


МУРМАНСК/ 16 апреля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Лесная, 10, 8
09.00 – 15.00 ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18
08.30 – 14.00 пр. Кольский, 165
08.30 – 12.00 ул. Беринга, 1, 3
ул. Шабалина, 1
09.00 – 12.00 ул. Зои Космодемьянской, 19
09.00 – 14.00 ул. Зои Космодемьянской, 7

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Полярные Зори, 33 (корп. 3)
ул. Сполохи, 6

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 15.00 пр. Ленина, 11, 13, 15, 7
ул. Гвардейская, 5 (корп. 1), 9а
ул. Полярные Зори, 11, 13, 7, 9

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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