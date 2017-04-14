Терпящих бедствие российских рыбаков вынесло на побережье Норвегии

16 Апреля 2017 года, 20:15

МУРМАНСК/16 апреля/БИ-ПОРТ - Моторную лодку с двумя жителями Заполярья из-за поломки двигателя вынесло на побережье Норвегии.

Как сообщает пограничное управление ФСБ России, сигнал о помощи поступил накануне в 19.40 от жителя Заполярного. Звонивший мужчина рассказал, что вместе с другом терпит бедствие в районе Айновских островов Варангер-фьорда Баренцева моря. Приятели путешествовали на моторной лодке, у которой произошла поломка двигателя. Вскоре, связь с рыбаками прервалась.

На помощь им вышел пограничный сторожевой корабль "Виктор Кингисепп». Ранним воскресным утром экипаж обнаружил маломерное судно в территориальных водах Норвегии. Позже, моторную лодку вынесло течением на норвежский берег, где рыбаки обозначили свое" местоположение сигналами при помощи фальшфейеера. Поисковая операция проходила в неблагоприятных гидрометеорологических условиях.

Отмечается, что об обнаружении граждан Российской Федерации на территории Королевства Норвегия были незамедлительно проинформированы норвежские пограничники и генеральное консульство Российской Федерации в городе Киркенесе.

В 8 часов 55 минут рыбаков обнаружил пограничный патруль. По информации норвежской стороны угрозы их жизни и здоровью нет. В скором времени рыбаки вернутся в Россию.