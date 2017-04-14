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Главная » НОВОСТИ » Минобороны впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 08:20

Минобороны впервые показало военную базу «Арктический трилистник»


РОССИЯ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - На официальном сайте Минобороны России начал работу интерактивный проект — виртуальная экскурсия по военной базе «Арктический трилистник», возведенной на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Военная инфраструктура арктической базы состоит из многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска.

«Арктический трилистник» полностью автономен, а оптимальное расположение жилых и служебных помещений военной базы обеспечивает комфортное проживание в нем до 150 военнослужащих в течение полутора лет», - говорится в сообщении военного ведомства.

Также для удобства пользователей в приложении размещена расширенная фотогалерея объектов уникального жилого комплекса «Арктический трилистник» с возможностью скачивания в высоком разрешении.

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