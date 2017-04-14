Многодетные семьи предлагают избавить от налога на имущество

17 Апреля 2017 года, 08:40

РОССИЯ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – Некоторые многодетные семьи могут быть избавлены от налога на недвижимое имущество. Законопроект о дополнительной социальной поддержке нуждающихся многодетных семей разработал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

«Налог на недвижимость — это существенная сумма. Иногда она доходит до месячного дохода семьи. Нужно освободить от налога на имущество многодетные нуждающиеся семьи. Речь идёт именно о нуждающихся, так как богатые многодетные семьи сейчас тоже могут быть», — пояснил парламентарий.

Нуждающейся по закону признаётся многодетная семья, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума в регионе.